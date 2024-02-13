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Giriş Tarihi: 14.2.2024

MİT’ın operasyonuyla Gazze’den çıkarıldılar

MİT’ın operasyonuyla Gazze’den çıkarıldılar
NASA'yla çalışan Füze Mühendisliği Ekibi Direktörü Loay el-Basyuni'nin Filistin kökenli Alman vatandaşı ebeveynleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 4 gün süren kurtarma operasyonunun ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldı. Ailenin tahliye operasyonu sırasında ambulans konvoyu vuruldu, bir şoför öldü. MİT, ailenin çıkışı için tüm imkânları devreye sokarak Mısır istihbaratının da desteğiyle yaşlı çiftin Türkiye'ye ulaşmasını sağladı. Basyuni "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetine yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onlarsız ve onların şahsi ilgisi olmaksızın anne ile babamı göremezdim" dedi.
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MİT’ın operasyonuyla Gazze’den çıkarıldılar
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