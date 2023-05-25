Moskova’da kritik görüşme! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova’ya gitti

Aliyev'i Moskova'daki Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ve diğer yetkililer karşıladı. Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Aliyev ve Paşinyan 14 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya gelmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'da! | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmişti.