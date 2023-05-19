Moskova’da kritik masa! Üçlü görüşmede önemli barış mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, yaptığı üçlü görüşmede barış anlaşması meselesini ele aldı. Lavrov, Bayramov ve Mirzoyan, başkent Moskova'da üçlü toplantı düzenledi. Toplantının basına açık kısmında konuşan Lavrov; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin yaptığı anlaşmaların uygulanmasının önemine işaret ederek "Bu anlaşmalara alternatif anlaşmaların bulunmadığı kanaatindeyiz." dedi.

"TÜM ÜLKELERİN SAYGI GÖSTEREĞİNİ UMUYORUM"

Güney Kafkasya bölgesinde istikrar ve barışın sağlanmasından yana olduklarını dile getiren Lavrov, "Bu, Rus çıkarları ile doğrudan bağlantılıdır. Durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin kararların uygulanması için her türlü çabayı göstereceğiz. Söz konusu bölgede bulunmakla ilgili olan diğer tüm ülkelerin bu kararlara saygı göstereceğini umuyorum." diye konuştu.