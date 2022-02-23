Moskova’nın olası işgal rotaları neler?

BATI ülkeleri Rusya'nın Ukrayna
'ya yönelik çok daha büyük bir işgal planladığı belirtiliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, olası işgal rotalarını haritalarla haberleştirdi. Askeri analistlere göre Ukrayna yakınlarında 190 binden fazla askeri olan Rusya'nın önünde işgal için birden fazla seçenek bulunuyor.
DOĞUDAN SALDIRI
ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones, Putin'in doğudan yani bağımsız olarak tanıdığı Donetsk
ve Luhansk'tan ilerlemeye karar vermesi durumunda Dnipro
ve Zaporijya kentlerine ilerleyebileceğini düşünüyor. Daha güneydeki Melitopol kentini ele geçirmek de Rusya'nın Rostov
kenti ile 2014'te ilhak edilen Kırım'ın karadan birleşmesini sağlayabilir. ABD merkezli düşünce kuruluşu Denizcilik Analizleri Merkezi'nden Michael Kofman
'a göre Rusya'nın hedefi Ukrayna'da bir rejim değişikliği ve saldırıya kuzeyden başlamaları olası. Rusya'nın Belarus'taki tatbikatlara katılan 30 bin askeri var.
KIRIM ROTASI
Londra
merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben Barry
ise Rusya'nın işgale girişmesi durumunda Kırım'dan bir operasyon başlatılmasına kesin gözüyle bakıyor. Barry'e göre Rusya ordusunun Kırım'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlemesi, Ukrayna ordusunun önemli bir kısmının Dinyeper Nehri'nin doğusunda izole kalmasına yol açabilir.
ABD ZELENSKİ'YE AYRILMASINI SÖYLEDİ
NBC News'in haberine göre, Kiev ve Washington, artan Rus işgali ihtimali nedeniyle, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ülkenin batısındaki Lviv şehrine taşıma planları üzerinde bağlantı kurmaya başladı