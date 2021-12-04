mRNA aşılarında 3. doz yüksek koruma sağlıyor

İngiltere
'de yedi farklı Kovid
-19 aşısı üzerinde araştırma yapıldı. "Hatırlatıcı aşı" olarak da adlandırılan 3. doz Kovid aşıları üzerinde yapılan ilk araştırma olma özelliği taşıyan çalışma, mRNA aşıları Pfizer
-BioNTech ve Moderna
'nın 3. dozunun en yüksek koruma sağladığını gösterdi. Araştırmacılar 3. doz aşının, Omicron varyantı kaynaklı ölüm ve ağır hastalıkları engelleme konusunda koruma sağlayacağına dair işaretler olduğunu belirtti. Aynı çalışmayı yapan ekip, stokların hemen tükenmemesi için, Pfizer'ın yarım dozunun bile bağışıklığı güçlendirmek için kullanılabileceğini öngörüyor. Çalışmada ayrıca, değerlendirmeye alınan tüm aşıların koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiği kaydedildi.