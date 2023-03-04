Muhalefet patladı

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kalmasına rağmen muhalefet kanadının ortak aday çıkaramaması dünya basınındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in önceki gün yaptığı açıklamayla Altılı Masa'nın dağıldığına dikkat çekilen haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki muhalefet bloğunun parçalandığına vurgu yapıldı. İşte öne çıkan bazı yorumlar:Financial Times: "Seçimlere kısa süre kala kaos" yorumuna yer verildi.Associated Press: Türkiye'de muhalefetin bölündüğü bildirildi.Politico: "Muhalefetteki çatlak büyüyor" ifadeleriyle muhalefet partilerinin başarısızlığına vurgu yapılırken "Sorunu gideremezlerse, bu çatlak büyük olasılıkla Erdoğan'ın lehine olacak. Erdoğan'a karşı aday konusunda anlaşamadılar" denildi.AFP: "Muhalefet ittifakı cumhurbaşkanlığı seçimlerine on hafta kala patladı" başlığıyla haber yaptı.Bloomberg: "Erdoğan karşıtı ittifak, liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın" ifadelerini kullandı.Reuters: Akşener'in açıklamasını abonelerine "Türkiye'nin muhalefet ittifakı, aday konusunda bölündü" başlığıyla duyurdu.Economico: AK Parti'nin seçim öncesinde oylarını sağlamlaştırdığına dikkat çekti. Asrın felaketinin yaşanmasının ardından yaşanan seferberlik ortamının, hükümete olan güveni pekiştirdiğini belirten gazete, muhalefetin yaşadığı krizin sonuçlarına da dikkat çekti.Wall Street Journal: Muhalefet içinde yaşanan anlaşmazlığı okurlarına "Türkiye'de etkili bir siyasi parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif bir ittifaktan çekilerek, lidere 20 yıllık iktidarının en zorlu seçim kampanyası öncesinde potansiyel bir destek verdi" cümlesi ile aktardı.Al-Monitor: "Türkiye muhalefeti parçalandı" başlığı ile duyurduğu haberde muhalefetin Erdoğan'a meydan okuma konusunda anlaşamadığına işaret edildi.Tageszeitung gazetesi, "Muhalefet kendi kalesine gol attı" başlığını Erdoğan açısından "Gökten inen bir hediye" diye yorumladı.Etnos gazetesi, Akşener'in ittifaktan çekildiğini ve 6'lı Masa'dan ayrıldığını 'Muhalefet çöküyor' diyerek okuyucularına sundu.BBC: Altılı Masa'da "aday krizi": Millet İttifakı'nın geleceği ne olacak?Middle East Eye: 'Türkiye seçimleri: Muhalefet adaylık konusunda ikiye bölündü' başlığı kullanıldı.