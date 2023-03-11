Muhalif lider Varufakis Atina’da saldırıya uğradı

VARUFAKİS, EKONOMİK KRİZ DÖNEMİNİN MALİYE BAKANIYDI

Ekonomist ve siyasetçi kimlikleri ile tanınan Varufakis, 2015 genel seçimlerinde Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) milletvekili olarak parlamentoya girerek, SYRIZA iktidarının maliye bakanı oldu.

Varufakis, Yunan halkının, ülkenin borçları için Avrupa Birliği ve IMF ile memorandum imzalanmasına "hayır" dediği 2015 referandumunun ardından, SYRIZA'nın memorandumu imzalama kararı üzerine görevinden istifa etti.

Varufakis, 2016'da Avrupa'da Demokrasi Hareketi'ni (Diem25) kurdu, Yunanistan'da ise 2018'de kendi liderliğinde kurulan Mera25 Partisi ile 2019 genel seçimlerinde yüzde 3,44 oy alarak meclise girdi.

Mera25, 2019 seçimlerinde parlamentodaki 300 sandalyeden 9'una sahip oldu.

Mera25'in bugün ise parlamentoda 6 milletvekili bulunuyor.