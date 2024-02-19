Münbiç’te yuvalanan PKK/YPG’nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Halep ilinin Münbiç ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, sabah saatlerinde, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin güneybatısındaki Baslece köyü çevresindeki cephe hattına sızma girişiminde bulundu.
Teröristler ile SMO mensupları arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 4 SMO üyesi yaralandı, terör örgütü kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı.
Teröristlerin sızma girişimi engellenirken askeri muhalifler, Münbiç çevresinde örgüt mevzilerini silah atışlarıyla hedef aldı.