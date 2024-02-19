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Giriş Tarihi: 19.2.2024 13:33

Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

AA
Münbiç’te yuvalanan PKK/YPG’nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Halep ilinin Münbiç ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, sabah saatlerinde, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin güneybatısındaki Baslece köyü çevresindeki cephe hattına sızma girişiminde bulundu.

Teröristler ile SMO mensupları arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 4 SMO üyesi yaralandı, terör örgütü kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı.

Teröristlerin sızma girişimi engellenirken askeri muhalifler, Münbiç çevresinde örgüt mevzilerini silah atışlarıyla hedef aldı.

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Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
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