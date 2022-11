Müslüman gençleri birleştiren güç Türkiye

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyanın dört bir yanından gelen genç girişimciler, yatırımcılarla bir araya geldi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) bünyesindeki iki günlük etkinliğe 13 ülkeden seçilen start-up'lar katıldı. Organizasyon, ICYF ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBIA) tarafından genç girişimcileri desteklemek amacıyla düzenlendi. Genç katılımcılar, geliştirdikleri iş modellerini kendilerine ayrılan süre içerisinde tanıtma fırsatı buldu. Sloganı "Gençlik Odaklı Geleceğe Doğru" olan etkinliğe katılan gençler özellikle Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.Devlet yetkililerinin de hazır bulunduğu organizasyonda farklı ülkelerden gelen gençler, girişimlerine destek bularak uluslararası alana açılma fırsatı buldu.Etkinliğin başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında böylesi bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti. Erdoğan mesajında her daim gençlerin yanında olduklarını aktardı. Erdoğan, "İstikbalimizin teminatı olarak genç kardeşlerimizin diline, inancına ve kültürüne sahip çıkması bu süreçte çok büyük önem arz ediyor. Birlik olmadan dirlik olmayacağı düsturundan hareketle sizlerden ezelden ebede giden kardeşliğimizi özellikle güçlendirmenizi bekliyorum" mesajını verdi.Bakü'deki etkinlikte ortaya koydukları iş modellerini tanıtma fırsatı bulan gençler, kendilerine ayrılan stantlarda hedefleri ve amaçlarını anlattı. Finanstan yazılıma, ulaştırmadan yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda kendi modellerini geliştiren gençler, Türkiye pazarı üzerinden dünyaya açılmayı hedefliyor. Türk devletleri arasında para transferini sağlayan platformdan Karabağ'daki mayınların yerini göstererek hayat kurtarmayı hedefleyen uygulamaya kadar birçok girişim kendini tanıttı.SABAH'a konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan "Amacımız İslam ülkelerindeki gençlerin diğer ülkelerdeki akranlarıyla eşit şartlarda rekabet etmesine zemin hazırlamak. İslam ülkeleri içinde ekonomik eşitsizliğin de önüne geçmek istiyoruz. Gittiğimiz her yerde ve yaptığımız her organizasyonda Türkiye'ye olan ilgi çok yüksek oluyor. Cumhurbaşkanımıza olan sevgi ve saygı çok yüksek. Bu da bizi aslında birçok alanda ön plana çıkarıyor. Türkiye'ye olan bu sevgi İslam ülkelerindeki gençler arasındaki birlik ve işbirliği isteğini de artırıyor" dedi.