Müslüman halk için soykırım istemişti… Hindistan’da o rahip tutuklandı

Rahip, Müslümanlara nefret söylemi ve şiddete teşvik suçlamasıyla dava kapsamında tutuklanan ikinci kişi oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) iktidarda olduğu Uttarkand eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda arttı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu. Yeni Delhi'de 19 Aralık'ta düzenlenen ayrı bir programda Hindu liderlerin, Müslümanları hedef alarak, "Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek" için yemin ettikleri aktarılmıştı.

Bir grup milletvekili ise ülkenin baş yargıcı NV Ramana'ya mektup yazarak, Müslümanların soykırıma uğratılması çağrısının yapıldığı olaylarla ilgili harekete geçilmesini istemişti.