Müslümanlar 2.5 yıl sonra Kâbe’ye dokundu

Suudi Arabistan'da 2.5 yıl aradan sonra Kovid- 19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kâbe'nin etrafına yerleştirilen bariyerler kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle 2020 yılının mart ayında yerleştirilen bariyerlerin kaldırılmasıyla Müslümanlar yeniden Kâbe'ye dokunma imkânı buldu. Kâbe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi'nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, umre sezonu başlamadan Kâbe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu.