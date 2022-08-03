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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Müslümanlar 2.5 yıl sonra Kâbe’ye dokundu

Müslümanlar 2.5 yıl sonra Kâbe’ye dokundu
Suudi Arabistan'da 2.5 yıl aradan sonra Kovid- 19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kâbe'nin etrafına yerleştirilen bariyerler kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle 2020 yılının mart ayında yerleştirilen bariyerlerin kaldırılmasıyla Müslümanlar yeniden Kâbe'ye dokunma imkânı buldu. Kâbe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi'nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, umre sezonu başlamadan Kâbe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu.
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Müslümanlar 2.5 yıl sonra Kâbe’ye dokundu
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