Muson yağmurları felaketi getirdi: Bangladeş’te mülteci kapı sele teslim

Rohingya Mülteci Yardımı adlı sivil toplum kuruluşu, 1 Ağustos'tan itibaren etkili olan yağışlar sonucunda meydana gelen selden 9 bin 237 mültecinin etkilendiğini ve 1.431 barınağın hasar gördüğünü duyurdu. Sel ile mülteci kamplarında insani yardıma olan ihtiyacın giderek arttığı ve UNHCR, yerel sivil toplum kuruluşları ve Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) gönüllülerinin selden etkilenenlere yardımcı olmaya çalıştığı ifade edildi.