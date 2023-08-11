Muz konteynerinden 8 ton kokain çıktı

Hollanda'nın Rotterdam limanında geçen ay gerçekleştirilen bir operasyonda, piyasa değeri 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi. Rotterdam Savcılığı'na göre, 8 bin 64 kilo kokain, şu ana kadar Hollanda'da tek seferde ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu. Uyuşturucunun, Ekvador'dan yola çıkan ve Panama üzerinden Rotterdam'a gelen muz yüklü konteynerde yakalandığı belirtildi. Savcılık, tüm faillerin yakalanması için operasyonu gizli tuttu. Hollanda'da bu yılın ilk altı ayında ele geçirilen toplam kokain miktarı 29 bin 702 kilo oldu.