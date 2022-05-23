Müzakereler uzun sürecek

Avrupa'nın ana gündem maddelerinden biri İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları olmaya devam ediyor. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti. İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getirdi. Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak" ifadelerini kullandı. Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını sözlerine ekledi.Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Türkiye ile NATO üyeliğiyle ilgili sorunların çözüleceği konusunda iyimser olduğunu ifade ederek, Finlandiya'nın terör örgütü PKK'yı yakından izleyeceğine dair Türkiye'ye güvence verebileceğini aktardı. Haavisto, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. Temkinli olmak gerekirse, bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim" dedi. Haavisto, haziran sonundaki NATO zirvesinin üyelik konusundaki son tarih olduğuna dikkat çekti.