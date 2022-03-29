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Giriş Tarihi: 29.3.2022 16:38

Müzakerelerin ilk günü sona erdi: Rusya’dan Abramoviç açıklaması

İHA
Müzakerelerin ilk günü sona erdi: Rusya’dan Abramoviç açıklaması

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen Rusya Ukrayna müzakerelerinin ilk günü sona erdi. Kritik müzakerelerin ardından Ukrayna, NATO'ya girmeyeceğini de belirirken, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ise yaptığı açıklamada, "Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak” ifadelerini kullandı. Heyetlerin görüşmesine Rus milyarder Roman Abramoviç de katılırken Kremlin konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Roman Abramoviç’in Rus heyetinin resmi üyesi değil ama görüşmelerde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri bugün İstanbul'da bir araya gelirken Kremlin'den de müzakerelere ilişkin açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerden sonuç çıkıp çıkmayacağı sorusuna, "Umut verici sonucun çıkıp çıkmayacağını bugün ve yarınki görüşmelerden sonra netlik kazanacak. Öte yandan özel askeri operasyonlar devam ediyor ve operasyon hedeflerinden biri de Nazizmdir" dedi.

"BEDAVA GAZ YOK"

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in müzakerelerde resmi olarak görev alıp almadığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Roman Abramoviç, Rus ve Ukrayna tarafları arasında belirli temasların sağlanmasında yer alıyor. Heyetin resmi bir üyesi değil ama görüşmelere katılıyor. Bizim heyetimize Vladimir Medinsky başkanlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, dost olmayan ülkelere gaz ve petrol satışını Ruble ile gerçekleştirme kararına ilişkin konuşan Peskov, "Rusya, güvenilir bir enerji kaynağı tedarikçisiydi, öyle olmaya devam ediyor ve öyle kalmayı planlıyor. Rusya gazını satmakla ilgileniyor. Bedava gaz yok" diye konuştu.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivilleri Rusya'nın kendi ülkesine tahliye etmeye çalıştığı yönündeki iddialara cevap veren Peskov, "Rusya bunu yapmıyor. Rusya'nın zorla tahliye yaptığına dair bu tür haberler yalan" şeklinde konuştu.

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Müzakerelerin ilk günü sona erdi: Rusya’dan Abramoviç açıklaması
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