Müzakerelerin ilk günü sona erdi: Rusya’dan Abramoviç açıklaması

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri bugün İstanbul'da bir araya gelirken Kremlin'den de müzakerelere ilişkin açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerden sonuç çıkıp çıkmayacağı sorusuna, "Umut verici sonucun çıkıp çıkmayacağını bugün ve yarınki görüşmelerden sonra netlik kazanacak. Öte yandan özel askeri operasyonlar devam ediyor ve operasyon hedeflerinden biri de Nazizmdir" dedi.

"BEDAVA GAZ YOK"

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in müzakerelerde resmi olarak görev alıp almadığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Roman Abramoviç, Rus ve Ukrayna tarafları arasında belirli temasların sağlanmasında yer alıyor. Heyetin resmi bir üyesi değil ama görüşmelere katılıyor. Bizim heyetimize Vladimir Medinsky başkanlık yapıyor" ifadelerini kullandı.