Myanmar’da askeri cunta Arakanlı Müslümanları zorla askere alıyor

BBC'nin Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Sittwe kentindeki kamplarda yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Myanmar ordusunun, vatandaşlık, gıda ve maaş vaadiyle şubattan bu yana en az 100 Arakanlı Müslüman'ı, isyancı gruplarla savaştırdığı belirtildi. Güvenliği için haberde adı değiştirilen 31 yaşındaki Arakanlı Müslüman Muhammed, şubat ortasında yanına gelen Baw Du Pha kampı yöneticisinin, Myanmar ordusundan askeri eğitim alması gerektiğini, aksi takdirde 3 küçük çocuğu ve eşinin zarar göreceğini söylediğini aktardı.

Bunun üzerine Sittwe'de bulunan 270'inci Piyade Taburu'na götürülen Muhammed, 2 haftalık askeri eğitimin ardından evine geri gönderildiğini ifade etti. Eve döndükten 2 gün sonra orduya geri çağırılan Muhammed, 250 askerle gemiye bindirilerek Hindistan sınırındaki Chin eyaletinde yer alan Rathedaung kasabasında silahlı çatışmalarda savaşmaya zorlandığını belirtti. Muhammed, Myanmar ordusunda, isyancı güçlere karşı 11 gün savaştığını ve iki bacağına da şarapnel isabet etmesi nedeniyle tedavi edilmek için Sittwe'ye geri gönderildiğini ve tedavisinin sürdüğünü söyledi. Ohn Taw Gyi kampından Mahmut da şubatta orduya çağırılan kardeşi Hüseyin'in, askeri eğitim aldığını, şimdi de cepheye çağrılmamak için saklandığını anlattı.

Myanmar Askeri Hükümeti Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, Arakanlı Müslümanların cepheye gönderilmesine yönelik planları olmadığını belirtti. Zaw Min Tun, "Güvenliğini sağlamak istediğimiz (Arakanlı Müslümanların) kendilerini savunmakta bizlere yardımcı olmasını rica ettik." diye konuştu.