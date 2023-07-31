Myanmar’da OHAL 4’üncü kez uzatıldı

Myanmar'da askeri yönetim, ülkedeki olağanüstü hali 4'üncü kez 6 aylığına uzattı.

Myanmar Now sitesindeki habere göre, Myanmar ordusunun 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının ardından ilan edilen olağanüstü hal 4'üncü kez uzatıldı.

Olağanüstü halin 6 ay daha uzatılmasıyla ülkede seçimler, bir kez daha ertelendi.

En son 1 Şubat 2023'te 6 ay uzatılan olağanüstü hal, bugün sona erecekti.

NELER OLMUŞTU?

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.