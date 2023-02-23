Nablus savaş alanına döndü

İsrailordusunun önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 11 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan kanlı baskını, geride büyük bir yıkım ve yas bıraktı. Dünyanın en eski kentlerinden sayılan Nablus'un Eski Şehir bölgesi, İsrail saldırısının ardından adeta savaş alanına döndü. Saldırı sonucu 1'i çocuk, 2'si yaşlı 11 kişi öldü, 6'sı ağır 102 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 2 gazeteci de bulunuyordu.ÇIN-TACIKISTAN sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki depremde can ve mal kaybı bildirilmedi. Deprem Kırgızistan'da da hissedildi.