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Haberler Dünya Haberleri Nahda lideri Gannuşi'den "ifade vermeyi boykot" kararı
Giriş Tarihi: 26.4.2023 05:34

Nahda lideri Gannuşi'den "ifade vermeyi boykot" kararı

Tunus’ta 20 Nisan’da tutuklanan Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin, "ifade vermeyi boykot etme" kararı aldığı bildirildi

AA
Nahda lideri Gannuşi’den ifade vermeyi boykot kararı

Raşid el-Gannuşi'nin avukatı Muhtar el-Cemai, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'yi ifadeye çağırmanın bir tür taciz haline geldiğini aktardı.

Gannuşi'nin 120 saatten fazla sorgulandığını ve ifadesinin alındığını, ifade vermeyi boykot etme kararı aldığını belirten Cemai, "Gannuşi hapiste tutuklu, siz istediğinizi yapın." ifadesini kullandı.

Gannuşi'nin kızı Sümeyye Gannuşi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babasının, "boş dosyalarla uydurma davalarda" 120 saatten fazla sorgulandıktan sonra ifade vermeyi boykot etmeye karar verdiğini belirtti.

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından 20 Nisan'da tutuklanmıştı.

Nahda Hareketi'ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını ve soruşturmanın "devlet güvenliğine karşı komplo" dosyası kapsamında olduğunu kaydetmişti.

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Nahda lideri Gannuşi'den "ifade vermeyi boykot" kararı
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