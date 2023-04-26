Nahda lideri Gannuşi'den "ifade vermeyi boykot" kararı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 48 saatlik gözaltı süresinin ardından 20 Nisan'da tutuklanmıştı.

Nahda Hareketi'ne mensup avukat Habib Bin Sidhum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin beraberindeki 11 kişinin daha soruşturma dosyasında yer aldığını ve soruşturmanın "devlet güvenliğine karşı komplo" dosyası kapsamında olduğunu kaydetmişti.