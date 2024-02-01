Nahda lideri Gannuşi’ye 3 yıl hapis cezası

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Tunus Asliye Ceza Mahkemesi Sözcüsü Muhammed Zeytin, mahkemenin mali yolsuzluk konusunda uzmanlaşmış dairesi tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Gannuşi ile eski Dışişleri Bakanı olan damadı Abdusselam hakkında hemen uygulanmak üzere 3'er yıl hapis cezası verildiğini belirtti.

"Nahda Hareketi yasal temsilcilerinin 1 milyon 170 bin 470 dolar dış yardım aldığının tespit edildiğini" söyleyen Zeytuni, Gannuşi ile Abdusselam'ın alınan dış yardım miktarı kadar da para cezasına mahkum edildiğini kaydetti.

NAHDA HAREKETİ İLE TUNUS'UN KALBİ PARTİSİ'NE "DIŞ DESTEK" SORUŞTURMASI

Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi Partisi hakkında, 2019 yılındaki seçim kampanyası sırasında "dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla Temmuz 2021'de dava açılmıştı.

Suçlamalar arasında Nahda Hareketinin ABD merkezli bir "lobicilik" firmasıyla 30 bin dolar karşılığı anlaşma yaptığı da yer alıyor.

Nahda Hareketi ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

Nahda Hareketi hakkında "2019'daki seçimlerde dış destek aldığı" iddiasıyla devam eden soruşturmaya ilişkin Aralık 2021'de açıklamada bulunan Nahda Hareketi Hukuk Bürosu Başkanı Zeynep el-Brahimi, "Soruşturma hakimi dış destek konusunda partiye yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı. 2019 seçimlerinde Hareket herhangi bir dış fon almadı, herhangi bir lobi firmasıyla da anlaşmadı. Bu suçlamaların hepsini reddettik. Sayıştay raporunda belirtildiği gibi sadece yurt dışında ikamet eden bir kadının ödediği 40 dinar (15 dolar) var." demişti.

GANNUŞİ 17 NİSAN'DAN BU YANA FARKLI DAVALARDAN TUTUKLU YARGILANIYOR

Bir emniyet mensubu, Gannuşi'nin Şubat 2022'de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, emniyet güçlerine yönelik "tağut" ifadesini kullanmak suretiyle hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Bu şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gannuşi'nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Nahda lideri "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Soruşturma kapsamında 17 Nisan 2023'te gözaltına alınan Gannuşi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu yargılandığı sırada sonuçlanan, güvenlik güçlerine "tağutun askerleri" dediği gerekçesiyle açılan hakaret davası kapsamında Gannuşi "terörü övmek suçundan" 1 yıl hapis ve 1000 dinar (330 dolar) para cezasına çarptırıldı. Daha sonra bu 1 yıllık hapis cezası 31 Ekim'de 15 aya yükseltildi.

Gannuşi, kendisine yönelik suçlamaları "siyasi" olarak nitelendiriyor ve "keyfi" şekilde tutuklandığı gerekçesiyle duruşmalara çıkmıyor.