NASA ayrıntılı görüntüleri paylaştı! Aynı hedefi karşılaştırın: Benzeri görülmemiş detaylar...

James Webb'in üzerine yerleştirilen 18 gelişmiş ayna parçasının her biri Spitzer'deki tek parçadan daha büyük olduğundan kızılötesi gökyüzünün gelişmiş netlikle görülmesini ve daha da fazla keşif yapılmasını sağlaması bekleniyor.

NASA 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.