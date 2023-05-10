NATO Askeri Komitesi Brüksel’de toplandı

Belçika'nın başkenti Brüksel NATO ülkelerinin Genelkurmay Başkanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler temsil ederken geçtiğimiz günlerde NATO 'ya üyesi olan Finlandiya'dan Genelkurmay Başkanı Timo Kivinen ilk kez katıldı.

Toplantıda NATO Askeri Komitesi Başkanı Admiral Rob Dairer ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu. NATO Askeri Komitesi Başkanı Admiral Rob Bauer, katılımcılara teşekkür ederek başladığı açılış açıklamasında, "1 milyar insanın güvenliğini sağlamak hem askeri hem politik fikir birliği içindeyiz. Bu müttefikin edindiği rol çok önemli" dedi.

NATO'nun askeri gücünü giderek arttırdığını belirten Bauer, Rusya'nın Ukrayna işgaline değindi, "Bugün ki konumuz Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları. Otoriter rejimler değerlerimize, çıkarlarımıza ve güvenliğimize meydan okuyor. Dolayısıyla, bu yeni stratejik rekabet çağı için hızlanmamız gerekiyor ve NATO bu zorluğun üstesinden geliyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise açıklamasında, "Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak edip daha sonra Ukrayna'yı haksız yere işgal etmesinden bu yana güçlerimizi arttırarak tarihimizde ilk kez ittifakımızın doğusunda savaşa hazır birlikler konuşlandırdık. Avrupalı birliklerimiz ve Kanada 350 milyar dolar harcadı" dedi.

Konuşmasına Rusya- Ukrayna savaşında NATO'nun yaptığı hazırlıkları anlatarak devam eden Stoltenberg "Bu süreçte savunma planlarımızı aktifleştirerek NATO'ya 40 bin asker daha ekledik,hava ve deniz gücümüzün desteğiyle Baltık'tan Karadeniz'e kadar savunmamızı güçlendirdik. NATO topraklarının her bir santimini savunacağız ve savaşın Ukrayna ötesine sıçrama riskini azaltacağız" şeklinde konuştu.

NATO ülkelerinin dünyanın güvenliğini sağlaması için daha çok çalışması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, "NATO ülkelerine çağrıda bulunarak "Yeni bir NATO Savunma Üretimi Eylem Planını onaylanmasını bekliyoruz. O yatırıma ve üretim kapasitesine şimdi ve uzun vadede ihtiyacımız var. Tüm bunlar, siyasi cesaret ve askeri meslektaşlarımızın sürekli taahhüdünü gerektiriyor" açıklamasını yaptı.