NATO, Sırbistan’ın talebini reddetti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) yaptıkları "Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması" talebinin kabul edilmediğini söyledi. Vucic, "KFOR, BM'nin 1244 sayılı kararına atıfta bulunarak, Sırp ordusunun Kosova'nın kuzeyine geri dönmesine gerek olmadığına inandığını söyledi" dedi. Eski Sırp polisi Dejan Pantiç'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde 10-29 Aralık 2022'de kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapatmıştı. Bu durum bölgede günler süren bir gerginliğe neden olmuştu.