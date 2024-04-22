Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri NATO tatbikatında bir İspanyol hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.4.2024 21:16

NATO tatbikatında bir İspanyol hayatını kaybetti

İspanya Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Polonya'da yapılan NATO tatbikatında bir İspanyol askerinin öldüğünü açıkladı.

AA
NATO tatbikatında bir İspanyol hayatını kaybetti

Kara Kuvvetleri Komutanlığının, X hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Defender 24" adıyla NATO'nun Korumalı Piyade Taburu ve diğer müttefik ülkelerle çeşitli birimlerinin katıldığı tatbikat sırasında gerçek mermilerin kullanıldığı taktik eğitimine geçildiği bildirildi.

Paylaşımda, taktik eğitiminde gelen bir kurşunla 43 yaşındaki B.G.P.A. adlı bir onbaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu ifade edilen paylaşımda, ölen askerin ailesine ve görev yeri olan Ceuta kentindeki askeri birlikteki meslektaşlarına taziye dilekleri iletildi.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de X hesabında konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Sanzhez, "NATO'nun tatbikatı sırasında Polonya'daki bir kazada bugün hayatını kaybeden İspanyol askerinin ailesine ve tüm arkadaşlarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ailesine ve Ceuta'daki birlikte görevli askerlere en içten başsağlığı dileklerimi sunarım." ifadesini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
NATO tatbikatında bir İspanyol hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA