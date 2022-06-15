NATO: Türkiye’nin gerekçeleri meşru

İspanya'nın başkenti Madrid'de bu ay sonu yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde diplomasi trafiği arttı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başta olmak üzere birçok ülkenin de lideri görüşmelerini hızlandırdı. Hollanda'nın Lahey kentinde birçok Avrupa ülkesinin liderinin katılımı ile mini zirve düzenlendi. Dün ayrıca NATO Karargâhı'nda Savunma Bakanları toplantısı başladı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu."Türkiye'nin endişeleri meşru" diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusundan sonra Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili meşru güvenlik endişelerini dile getirdi. Genel Sekreter, iki ülkenin PKK'yı terör örgütü olarak tanımladığını ve Türkiye ile çalışmaya yönelik verdikleri mesajlardan memnuniyet duyduğunu bildirdi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise ay sonundaki zirveye kadar Türkiye'nin tutumunun değişmemesi durumunda üyelik sürecinin bir süre rafa kalkacağı endişesini dile getirdi.HOLLANDA Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin özellikle terörle mücadele konusundaki endişelerini gidermek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bunu ciddiye almalıyız" dedi. ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith de "Türklerin kaygılarını gidermeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.