NATO’da Türkiye rüzgarı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında birinci ay geride kalırken, müzakerelerde Türkiye ön plana çıkmaya devam ediyor. Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de önceki gün gerçekleştirilen NATO liderler zirvesinde de Ankara'nın yürüttüğü diplomasi bir kez daha övgüyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde atılan adımlar kapsamında Türkiye - ABD ve Türkiye - Avrupa
ilişkilerinde de yaşanan olumlu gelişmeler sürüyor.
İŞBİRLİĞİ GRUBU TOPLANACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde İtalya
Başbakanı Mario Draghi
ile görüşme gerçekleştirmişti. Draghi ülke basınına yaptığı açıklamalarda "Geçen yıllarda oluşturulan ancak daha sonra kesintiye uğrayan işbirliği forumlarından biri de Türkiye, Fransa
ve İtalya arasındaki gruptu. Bu grubu yeniden işler hale getirmeye karar verdik, yakında 3 ülke arasında bir toplantı yapacağız" dedi.
SAMP/T SİSTEMİNE DÖNÜŞ
İngiliz
yayın kuruluşu BBC'deki analizde ise Türkiye'nin çabalarının olumlu yansımalarından bir diğeri olarak da SAMP/T hava savunma sistemi projesi gösterildi. Haberde "Bir süredir dondurulan SAMP/T hava savunma sistemi için işbirliğinin yeniden gündeme gelebilecek olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO görüşmelerinin en somut sonucu olarak görülüyor" denildi. Türkiye, Fransa ve İtalya, 2017 senesinde Fransız-İtalyan konsorsiyumu EuroSam ile SAMP/T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren bir çalışma başlatmışlardı.
ANKARA'NIN ÇABALARINA ÖVGÜ
Alman DW
ajansındaki haberde de "NATO zirvesinde Ukrayna'ya destek ve doğu kanadının güçlendirilmesi kararları çıktı. Uzmanlara göre Türkiye'nin ve Karadeniz'in İttifak için önemi arttı" ifadelerine yer verildi. Diğer taraftan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder
, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Türk hükümetinin ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları ve arabuluculuk etme niyeti çok kıymetlidir. Bütün bu çabalar, umuyoruz ki başarıya ulaşacaktır" dedi.
AB: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR AKTÖR
AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer
- Landrut, Ankara'nın Rusya- Ukrayna savaşındaki çabalarını değerlendirdi. Landrut, "Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'daki tarafların bir araya getirilmesi, görüşmelerinin sağlanması konusunda önemli bir rol oynadığını, önemli bir aktör olduğunu görüyoruz" dedi.