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Giriş Tarihi: 13.10.2022 17:51

NATO'dan Rusya'nın nükleer tehdidine yanıt: Ciddi sonuçlara yol açacak

AA
NATO’dan Rusya’nın nükleer tehdidine yanıt: Ciddi sonuçlara yol açacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer söylemlerini ciddiye aldıklarını ve nükleer kullanımının ciddi sonuçlara yol açacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Putin'in nükleer silah kullanımına yönelik söylemlerine değinen Genel Sekreter, önemli mesajlar verdi.

"ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURUR"

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu açıkladı. "NATO çatışmanın tarafı değil ama Ukrayna'yı sonuna kadar desteklemeliyiz" diyen Stoltenberg, "Putin'in nükleer söylemlerini ciddiye alıyoruz. Nükleer silahların kullanımı çatışmanın sonucunu değiştirir ve ölümcül sonuçlar doğurur" ifadelerini kullandı.

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NATO'dan Rusya'nın nükleer tehdidine yanıt: Ciddi sonuçlara yol açacak
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