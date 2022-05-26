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Giriş Tarihi: 27.5.2022

NATO’dan Türkiye’ye destek

NATO’dan Türkiye’ye destek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına, bu iki ülkenin özellikle terör örgütü PKK/PYD unsurlarına verdiği destekten dolayı karşı çıkan Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi tutuma destek verdi. "Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir" diyen Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir" dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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NATO’dan Türkiye’ye destek
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