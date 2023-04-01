Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı… Papa Franciscus taburcu oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunum yolu enfeksiyonu dolayısıyla üç gündür tedavi gördüğü Gemelli Hastanesi'nden taburcu edildi. Nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa, üç günlük tedavinin ardından bugün hastaneden ayrıldı.

"HALEN HAYATTAYIM"

Papa, hastane çıkışında arabasını durdurtarak kendisini bekleyenler ve gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Kendisini hastanede olduğu süre boyunca bekleyen gazetecilere teşekkür eden Papa, nasıl olduğu sorusuna "Halen hayattayım." yanıtını verdi.