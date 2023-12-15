New York Borsası önünde Filistin’e destek gösterisi

Filistin'e desteklerini ortaya koymak için oturma eylemi düzenleyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için kırmızı kağıttan yapılan yaklaşık 20 bin temsili gelinciği alana bıraktı.

Protestocular "20 binden fazla Filistinli katledildi", "Soykırımı fonlamayı bırakın" yazan pankartlar taşıdı.