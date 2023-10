New York göle döndü

ABD'nin New York şehrinde, birkaç gündür etkili olan yağışlar şiddetini artırdı. Daha geniş çapta önlemler için 8.5 milyon nüfuslu kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Brooklyn bölgesinde yaşanan su baskını nedeniyle 4 metro hattında seferler aksadı. Şiddetli yağmur nedeniyle New York'un şehir bölgesindeki bazı kesimler için ani sel uyarısı yapıldı. Kötü hava şartları nedeniyle hava ulaşımının da olumsuz etkilendiği New York'ta, LaGuardia Havalimanı'nın bir terminaline tüm erişimin kapandığı, eyaletteki 3 havalimanında aksamaların yaşandığı bildirildi.Birçok bölgede bodrum katlar sular altında kalırken Belediye Başkanı Eric Adams, halkı sokağa çıkmamaları yönünde uyardı. Sel suları sokakları kaplarken bölgedeki çok sayıda dükkânda binlerce dolarlık maddi zararın oluştuğu açıklandı. Öte yandan Manhattan'daki Central Park'ı su basması sonucu parkın hayvanat bahçesinde bulunan denizaslanının yaşam alanından kaçtığı öğrenildi. Sally isimli denizaslanının daha sonra kendi kendine parka geri döndüğü açıklandı.