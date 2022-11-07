New York’ta yangın faciası: Scooter bataryası alev aldı

New York'un Manhattan ilçesinde hafta sonu yüksek katlı bir binanın 20'nci katında yangın çıktı. New York İtfaiye sözcüsü Frank Dwyer yaptığı açıklamada, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu toplam 43 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Cumartesi günü yerel saatle 10.24'te başlayan yangının onlarca itfaiyecinin müdahalesi sonucu bir saat içinde kontrol altına alındığı belirtildi. Yangın çıkan katta mahsur kalan 2 kişiden biri itfaiye erleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Kızıl Haç'tan yapılan açıklamada yangın nedeniyle yerinden edilmiş iki kişiye geçici barınma sağlanacağı ve bir miktar maddi yardım yapılacağı ifade edildi.

YANGININ NEDENİ AÇIKLANDI



İtfaiye açıklamasında, yangının bir scootera ait lityum iyon bataryanın alev alması nedeniyle çıktığı kaydedildi. İtfaiye Şefi Dan Flynn, yangının çıktığı dairede en az beş elektronik cihazın bulunduğunu ve burada cihaz tamiri yapılığını tahmin ettiklerini belirtti. Flynn, lityum iyon bataryalarla çalışan bu tür cihazların neden olduğu yangınlarda son birkaç yılda artış yaşandığını ve bu yıl aynı nedenle çıkan 200 yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

