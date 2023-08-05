Nijer’de cuntaya verilen süre bugün doluyor

Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleştirilen darbenin ardından savaş riskinin en yüksek olduğu gün geldi. Batı Afrika Ekonomik Birliği (ECOWAS) üyesi ülkelerin cuntaya verdiği süre bugün doluyor. ECOWAS, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un serbest bırakılıp darbenin bitirilmesi noktasında ültimatom vermişti. ECOWAS, askeri müdahaleyi de içeren bir planı duyurdu. Birliğin müdahale planına göre, saldırı yapılacak yerler birlik üyesi ülkelerin liderleri tarafından belirlenecek. Nijer'in eski sömürgesi olan Fransa'dan da askeri müdahale tehdidinde bulunan ECOWAS'a dün açık destek açıklaması geldi. Fransa'nın Nijer'de 1500 askerinin olduğu biliniyor. Rus paralı askerleri Wagner'den yardım istedikleri ileri sürülen darbeciler ise müdahale olması halinde karşılık verileceğini duyurmuştu. Burkina Faso ve Mali ile Gine de Nijer'deki cuntaya destek açıklaması yapmıştı. Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya ise ECOWAS'ı destekliyor.