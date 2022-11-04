Nijerya’da 59 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun, 20 Ekim-2 Kasım'da Borno eyaletinin farklı bölgelerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 59 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, 27 teröristin de yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda 145 teröristin aileleriyle teslim olduğunu aktaran Danmadami, teröristlere ait 7 silah, 3 el bombası, 16 motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

20 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bugüne kadar ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.