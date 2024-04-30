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Giriş Tarihi: 30.4.2024 01:06 Son Güncelleme: 30.4.2024 01:06

Nijerya'da 6 terör örgütü üyesi teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 6 terörist teslim oldu.

AA
Nijerya’da 6 terör örgütü üyesi teslim oldu

Askeri Kamu Bilgilendirme Sorumlusu Abdullahi Abubakar, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlar sürdüğünü belirtti.

Abubakar, operasyonlarda Boko Haram'ın 6 üyesinin orduya teslim olduğunu kaydetti.

Bölgede saklanan teröristlerin orduya teslim olması çağrısında bulan Abubakar, "Çad Gölü Havzası'nda kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi yönündeki kararlılığımızı yineliyoruz ve teröristleri teslim olanların yolunu izlemeye teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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Nijerya'da 6 terör örgütü üyesi teslim oldu
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