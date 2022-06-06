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Giriş Tarihi: 6.6.2022 14:45

Nijerya'da kilise saldırısında ölenler için "ulusal yas"

AA
Nijerya’da kilise saldırısında ölenler için ulusal yas

Nijerya'nın güneyinde dün bir kiliseye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük "ulusal yas" ilan edildi.

Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, dün, eyaletin Owo bölgesindeki bir kiliseye düzenlenen saldırının ardından hastanelerde tedavisi süren yaralıları ziyaret etti.

Akeredolu, burada yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini belirterek, bu sürede eyaletteki tüm bayrakların yarıya indirileceğini ifade etti.

"EN TRAJİK VE KORKUNÇ OLAY"

Saldırının herhangi bir toplumda olabilecek en alçakça eylem olduğunu vurgulayan Akeredolu, "Bu olanlar trajik. Kalifiye olmanın daha iyi bir yolu yok. İşte en trajik ve korkunç olay." ifadesini kullandı.

Dün, Nijerya'nın Ondo eyaletinde, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişilerin Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet eden sivillere yönelik düzenlediği saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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Nijerya'da kilise saldırısında ölenler için "ulusal yas"
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