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Giriş Tarihi: 30.3.2023 23:23

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 14 kişi operasyonla kurtarıldı.

AA
Nijerya’da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, eyaletin Kaso bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aruwan, operasyonda silahlı çetelerce rehin alınan 14 kişinin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Operasyonda 9 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Aruwan, çetelere ait silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
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