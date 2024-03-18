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Giriş Tarihi: 18.3.2024 22:08

Nijerya'da silahlı kişiler fidye için 87 kişiyi kaçırdı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin fidye için 87 kişiyi kaçırdığı bildirildi. Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor

AA
Nijerya’da silahlı kişiler fidye için 87 kişiyi kaçırdı

Tantau bölge sakini İsah Musa, Kaduna eyaletine bağlı Tantau bölgesine gelen silahlı kişilerin etrafa rastgele ateş açtığını belirtti.

Musa, saldırganların 87 kişiyi kaçırdığını, ayrıca bölge sakinlerinin gıdalarını gasbettiğini söyledi.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Son olarak Kaduna eyaletinde 7 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 287 öğrenci kaçırılmıştı.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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Nijerya'da silahlı kişiler fidye için 87 kişiyi kaçırdı
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