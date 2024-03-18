Nijerya’da silahlı kişiler fidye için 87 kişiyi kaçırdı

Tantau bölge sakini İsah Musa, Kaduna eyaletine bağlı Tantau bölgesine gelen silahlı kişilerin etrafa rastgele ateş açtığını belirtti.
Musa, saldırganların 87 kişiyi kaçırdığını, ayrıca bölge sakinlerinin gıdalarını gasbettiğini söyledi.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Son olarak Kaduna eyaletinde 7 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 287 öğrenci kaçırılmıştı.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.