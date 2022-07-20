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Giriş Tarihi: 20.7.2022 01:14

Nijerya'da silahlı saldırı! 81 kişi kaçırıldı

AA
Nijerya’da silahlı saldırı! 81 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısındaki Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 81 kişi kaçırıldı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi

Sabon Birni Milletvekili Aminu Boza Almustapha, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Sokoto eyaletine bağlı Sabon Birni bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Almustapha, saldırıda 81 kişinin kaçırıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Almustapha, kurtarma çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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Nijerya'da silahlı saldırı! 81 kişi kaçırıldı
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