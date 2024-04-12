Nikaragua’dan Almanya’ya Gazze yaptırımı

AlmanyaDışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgide, Nikaragua'nın Berlin'deki büyükelçiliğini kapattığı ifade edildi. Alman basınında yer alan haberlerde de bu ülkenin, Uluslararası Adalet Divanı'nda Almanya aleyhine açtığı davanın ardından büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı belirtildi. Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçluyor. Nikaragua ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik fonların yeniden ödenmeye başlamasını talep ediyor. Nikaragua'nın Lahey Büyükelçisi Carlos Jose Argüello Gomez, Almanya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtıkları davayla, İsrail'e silah gönderen üçüncü ülkelerin uyarılması ve İsrail'e giden bütün askeri yardımların kesilmesini amaçladıklarını söyledi.