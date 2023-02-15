Nikki Haley 2024 seçimleri için adaylığını duyurdu

Güney Carolina'nın Charleston kentinde ilk seçim kampanyasını gerçekleştiren Haley, burada yaptığı konuşmada, 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday olduğunu seçmenlerine duyurdu.
ABD'nin ilk kadın başkanı olmak için yola çıkan Haley, Washington'da "yeni bir nesle" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Haley, Washington'daki statükonun değişmesi gerektiğini belirterek Kongrede milletvekilleri için süre kısıtlaması ve 75 yaşın üzerindeki siyasetçiler için zorunlu zihinsel yeterlilik testleri getireceğini söyledi.
Kendi döneminde Washington'ın siyasi elite değil Amerikan halkına hizmet edeceğini kaydeden Haley, "Siyasetçilerin işi televizyonlarda bir şeyler söylemek değil. Onların işi, başkentteki sorunları çözmek, sorun üretmek ya da mevcut sorunları görmezden gelmek değil." dedi.
BİDEN YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ
Haley, ABD'nin Joe Biden yönetimi altında geriye gittiğini savunarak mevcut Başkan'ın politikalarına yüklendi. Biden idaresi altında gıda fiyatları, vergiler, suç oranları, uyuşturucu kaçakçılığı ve sınır koruma gibi alanlarda sorunların arttığını savunan Haley, artan hükümet harcamaları ve borç limiti konusunda da yönetimi eleştirdi.
"Çok geç olmadan sosyalizmi durdurmalıyız." diyen Haley, diğer taraftan Biden-Kamala Harris yönetiminin ABD'yi olmadığı gibi gösterdiğini, bu ülkenin ırkçı olduğunu dahi savunduklarını belirtti. Haley, Hindistan kökenli bir ailenin kızı olduğuna işaret ederek ABD'nin ırkçı bir ülke olmadığını söyledi ve buna, kendisinin Güney Carolina'nın ilk azınlık topluluğuna mensup kadın valisi olmasını örnek gösterdi.
SİYASETTE YENİ NESİL VURGUSU
Haley, Biden yönetimi altında ABD'nin dış politikada gerilediği görüşünü savunarak "Bugün düşmanlarımız 'Amerikan dönemi'nin geçtiğini düşünüyor. Yanılıyorlar. ABD en güzel dönemini geride bırakmadı. Sadece siyasetçilerimiz en iyi zamanlarını geride bıraktı." dedi.
"Biden, liderlikte geriden gelmiyor, hiç liderlik bile etmiyor." diyen Haley, Biden yönetimi döneminde Afganistan'da "terörist bir çete"nin yönetimi ele geçirerek Amerikan askerlerini öldürdüğünü, İran'ın nükleer silah elde etmenin eşiğinde olduğunu, Rusya'nın Avrupa'da son 75 yılın en büyük savaşını başlattığını, Çin'in de kapasitesini geliştirerek ABD hava sahasına casus balon sokacak kadar ileriye gidebildiğini söyledi.
Haley, "20. yüzyıl siyasetçilerine güvenmeye devam edersek 21. yüzyıldaki mücadeleyi kazanamayacağız." şeklinde konuştu.
"Washington'ı ve siyasi eliti sarsabilecek birine ihtiyacımız var." diyen Haley, daha önceki deneyimlerinden örnekler vererek kendisinin başkanlığa talip olduğunu duyurdu.
2024 başkanlık seçimleri için adaylığını duyuran ilk kadın aday olan Haley, "En iyi kadın kazansın." dedi.