Nikki Haley 2024 seçimleri için adaylığını duyurdu

Güney Carolina'nın Charleston kentinde ilk seçim kampanyasını gerçekleştiren Haley, burada yaptığı konuşmada, 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday olduğunu seçmenlerine duyurdu.

ABD'nin ilk kadın başkanı olmak için yola çıkan Haley, Washington'da "yeni bir nesle" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Haley, Washington'daki statükonun değişmesi gerektiğini belirterek Kongrede milletvekilleri için süre kısıtlaması ve 75 yaşın üzerindeki siyasetçiler için zorunlu zihinsel yeterlilik testleri getireceğini söyledi.

Kendi döneminde Washington'ın siyasi elite değil Amerikan halkına hizmet edeceğini kaydeden Haley, "Siyasetçilerin işi televizyonlarda bir şeyler söylemek değil. Onların işi, başkentteki sorunları çözmek, sorun üretmek ya da mevcut sorunları görmezden gelmek değil." dedi.