Ninja füzesiyle cerrahi operasyon

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kâbil'de insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'yi öldürmesinin yankıları sürüyor. Eymen El-Zevahiri, Usame Bin Ladin'in Mayıs 2011'de ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından El Kaide'nin liderliğini devralmıştı. 31 Temmuz gecesi Zevahiri, ailesiyle Kâbil'in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi'nde saklandığı bir eve düzenlenen saldırıda öldürüldü. ABD, Zevahiri'nin ailesinden kimsenin ölmediğini açıkladı. 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine yapılan saldırılarda ve ABD'deki 11 Eylül 2001 saldırılarında 3 binin üzerinde insanın ölümünde merkezi roller üstlendiği iddia edilen 71 yaşındaki Mısırlı göz doktoru Zevahiri, saygın ve eğitim seviyesi oldukça yüksek bir aileden geliyor. Dedesi, El-Ezher'in önde gelen imamlarından biriyken, amcalarından biri Arap Birliği'nin İlk Genel Sekreteri'ydi. Babası farmakoloji bölümünde profesör olarak görev yapıyordu. 1981'de Kahire'deki bir geçit töreni sırasında örgütün, İsrail ile barış anlaşması imzalayan Enver Sedat'a suikast düzenlenmesinin ardından Zevahiri de diğer şüphelilerle tutuklandı. 3 yıl hapis yattı. 1985'te serbest bırakılmasının ardından Suudi Arabistan'a gitti. Bir süre sonra ise önce Pakistan'a ardından da Sovyet işgalinin devam ettiği Afganistan'a geçerek doktor olarak çalıştı.1993'te Mısır İslami Cihad grubunun liderliğini devraldı. Aralık 1996'da Çeçenistan'da vizesi olmadan yakalanan Zevahiri, Rusya'da 6 ay hapis yattı. 1997'de Mısır İslami Cihad örgütü, "Yahudilere ve Haçlılara karşı cihat" için El-Kaide'nin içinde olduğu direniş cephesine katıldı. El-Kaide ve Zevahiri'nin adı, 2011'de Ortadoğu'da pek çok ülkede meydana gelen Arap ayaklanmaları ve özellikle de 2014-2019 döneminde DEAŞ terör örgütünün yükselişi nedeniyle kısmen geri planda kaldı.ABD basınına göre Beyaz Saray yönetimi, yılbaşından beri Zevahiri takip ediyordu. Balkona adım attığı sırada, insansız hava aracından iki Hellfire füzesi ateşlendi. Askeri uzmanlara göre bu silah; yüksek profilli hedefleri düşürmek için patlayıcı yerine açılan 6 bıçağın kullanıldığı "Hellfire R9X Ninja" füzesi.USAME Bin Ladin'in sağ kolu ve örgütün baş ideoloğu olarak biliniyordu. Zevahiri, 2001 yılında ABD hükümeti tarafından açıklanan ve 22 kişinin yer aldığı "en çok aranan terörist" listesinde Bin Ladin'in ardından ikinci sırada yer almış ve başına 25 milyon dolar ödül konmuştu.ABD Başkanı Joe Biden, Zevahiri'nin Kâbil'de ailesi ile saklandığının tespit edildiğini ve kendisinin onayıyla 31 Temmuz'da İHA ile operasyon düzenlendiğini belirterek "Bu terörist lider artık yok" dedi.