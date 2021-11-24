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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Nobelli lider mücadele için cepheye gitti

Nobelli lider mücadele için cepheye gitti
ETİYOPYA Başbakanı Abiy Ahmed'in, merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gittiği bildirildi. Nobel Barış Ödülü sahibi 45 yaşındaki Başbakan Ahmed'in, cepheye ulaştığı açıklandı. Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkenin kuzeyinde 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, 5 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.
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Nobelli lider mücadele için cepheye gitti
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