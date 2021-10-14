Norveç Başbakanı yeni hükümetini duyurdu

Norveç'in yeni kabinesi, yeni Başbakan Jonas Gahr Stoere'ın bugün merkez sol azınlık hükümetini açıklamasının ardından göreve başladı.

Merkez sol İşçi Partisinin lideri Başbakan Stoere, aralarında yeni kabineden Finans Bakanı olan Avrupa Birliğine muhalif Merkez Partisinin lideri Trygve Slagsvold Vedum'un da bulunduğu; 10'u kadın, 9'u erkek 19 kişilik kabinesini açıkladı. Emilie Enger Mehl, 28 yaşında Norveç'in en genç Adalet Bakanı olurken dışişleri bakanlığı da başka bir kadına, Anniken Scharning Huitfeldt'e verildi.

KONGSBERG DAVASI GÜNDEMDE OLACAK

Başbakan Stoere, kabinesini, 13 Ekim'de Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı oklu saldırıdan bir gün sonra açıkladı. 61 yaşındaki Gahr Stoere, yeni hükümetin yemin töreninden önce gazetecilere verdiği demeçte, yeni kabinenin tüm dikkatini Kongsberg davasına vereceğini taahhüt etti.