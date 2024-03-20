Norveç’ten Gazze yorumu: Bu insan kaynaklı bir felaket!

Eide, Gazze'ye daha fazla insani yardımın gönderilmesi için acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'deki durumu "insan kaynaklı felaket" şeklinde niteledi. Bakan Eide, Filistin'deki saldırıların hızlı çözümü olmadığını ancak durumu iyileştirmenin yolları bulunduğunu belirtti.

Norveç, 8 Şubat'ta bazı ülkelerin desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 26 milyon dolar yardım gönderdiğini duyurmuştu.

Norveç hükümeti, 14 Mart'ta ülkedeki firmalara, "İsrail'in işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerini sürdürmesine hizmet eden işbirliği ve ticaret faaliyetlerinden kaçınması" yönünde tavsiye kararı yayımlamıştı.