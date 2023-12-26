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Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:44

Norveç'ten İsrail'e Gazze tepkisi!

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin "uluslararası hukukun ciddi bir ihlali" olacağı uyarısında bulundu.

AA
Norveç’ten İsrail’e Gazze tepkisi!

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "NRC, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri sınır dışı etme ve kalıcı olarak yerinden etme girişimlerinin, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve zulüm suçu olacağı konusunda uyarıyor." ifadesine yer verildi.

Filistinlilerin şu anda 1948'deki "Nekbe" olaylarına benzer bir yerinden edilme kriziyle karşı karşıya olduğu ve bu nedenle endişe duydukları aktarılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları, sivilleri güney sınırına daha çok yönlendiriyor ve çok sayıda Filistinlinin Mısır'a sürülmesi ihtimalini arttırıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada görüşlerine yer verilen NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerini kınamaya çağırdı.

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Norveç'ten İsrail'e Gazze tepkisi!
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