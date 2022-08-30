NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarının arkası kesilmiyor: Tüm Türkleri öldüreceğiz

SANIK, POLİSİ SUÇLADI

Alexander Horst M. (54) yakalandıktan sonra da mektuplar devam etti. Halen Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan Horst M., "İşlenen suçu örtbas etmek amacıyla polis beni kurban seçti. Dikkatleri polisteki ırkçı yapılanmadan çekmek için suçu bana yıkmak istiyorlar. Benim bütün bu bilgileri telefonda aldığım iddiası Alman hukuk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saçmalık" dedi. Seda Başay Yıldız da, polisin açıklamasını inandırıcı bulmadığını açıklamıştı.