Nuceyfi Duhok provokasyonunu bozdu

Eski Musul Valisi Esil Nuceyfi, Irak hükümetine, Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı soruşturması çağrısında bulunarak, Türkiye'nin de bu konuda "işbirliğine hazır olduğunu" belirtti. Nuceyfi, sosyal medya hesabı Facebook'tan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Irak'ta Türkiye'nin çıkarlarına saldırmak Irak'a zarar verir" ifadelesini kullandı. Nuceyfi, "Türkiye, soruşturmanın sonuçlarından emin olmasa kendisini dünyanın ve muhalefetin önünde zor duruma sokacak bir adım atmazdı" değerlendirmesi yaptı.Nuceyfi, böyle bir olayda Irak hükümetinin, kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için halka açık ve net bir soruşturma başlatması gerektiğine dikkati çekti. Yerel medya ve sosyal medya aracılığıyla Türkiye aleyhine düzenlenen kampanyalara işaret eden Nuceyfi, son 2 gündür Irak halkının manipüle edildiğini ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını gözlediklerini bildirdi. Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Olay üzerine ülkenin birkaç kentinde Türkiye karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Türkiye saldırıyı kınamış ve sivillere yönelik herhangi bir operasyon yürütülmediğini açıklamıştı.IRAK Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye ile gerilimi tırmandırmak istemediklerini belirtti. Hüseyin, yerel basında yer alan açıklamalarında, Türkiye ile durumu güvenlik ve siyasi alanlarda tırmandırmayı istemediklerini ve müzakere kapısını açmaktan yana olduklarını söyledi. Hüseyin, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin kapatılmayacağını, iki ülke arasında diplomatik yolların izlenmesi gerektiğini belirtti.ERBİL Valisi Ümit Hoşnav, Anadolu Ajansı'na son günlerdeki gelişmeler hakkında konuştu. Vali Hoşnav, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) tanımayan bir "parti" tarafından kışkırtılan izinsiz gösterinin engellendiğini belirtti. Hoşnav, isim vermeden terör örgütü PKK'yı ima ederek, "Halkı gösteri yapmaya kışkırtan taraf, Kürdistan bölgesi dışında bir partidir ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ni tanımamaktadır" ifadelerini kullandı.