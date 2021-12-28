Nükleer müzakerelere yeni yıl arası verildi

İran ile nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği Viyana'daki görüşmelere yeni yıl tatili nedeniyle perşembe günü ara verileceği ve görüşmelerin 3 Ocak'ta yeniden başlayacağı bildirildi.

3 OCAK'TA MASAYA DÖNÜLECEK

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı "Nournews", yaklaşık 10 günlük aradan sonra dün Viyana'da yeniden başlayan görüşmelerin 30 Aralık Perşembe gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Görüşmelere yeni yıl tatili nedeniyle 3 gün ara verileceği ve tarafların 3 Ocak'ta yeniden müzakere masasına döneceği aktarıldı.