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Giriş Tarihi: 28.12.2021 16:59

Nükleer müzakerelere yeni yıl arası verildi

AA
Nükleer müzakerelere yeni yıl arası verildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'la yapılan nükleer müzakerelere, ara verileceği öğrenildi. İran medyasından aktarılan bilgilere göre tarafların 3 Ocak'ta yeniden masaya döneceği bildirildi.

İran ile nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği Viyana'daki görüşmelere yeni yıl tatili nedeniyle perşembe günü ara verileceği ve görüşmelerin 3 Ocak'ta yeniden başlayacağı bildirildi.

3 OCAK'TA MASAYA DÖNÜLECEK

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı "Nournews", yaklaşık 10 günlük aradan sonra dün Viyana'da yeniden başlayan görüşmelerin 30 Aralık Perşembe gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Görüşmelere yeni yıl tatili nedeniyle 3 gün ara verileceği ve tarafların 3 Ocak'ta yeniden müzakere masasına döneceği aktarıldı.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Görüşmelere dolaylı katılan ABD, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken Tahran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle Washington'un anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini istiyor. Taraflar şu anda 8 tur halinde yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtiyor.

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Nükleer müzakerelere yeni yıl arası verildi
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