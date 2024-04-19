Nükleer tesislerin bulunduğu yer İsfahan

İsrail dün İran'ın 13 Nisan'daki saldırısına cevap olarak İsfahan'ı vurdu. ABD basını, İsrail'in saldırısını doğrularken, Tel Aviv yönetimi açıkça duyurmadı. İsrailli aşırı sağ Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise haberlere ilişkin "Zayıf" yorumu yaptı. İranlı yetkililer füze saldırısı olmadığını belirtirken, "Patlamalar hava savunma sistemimizden kaynaklı" dedi. İranlı bir yetkili ise "Acil bir misilleme planı yok, olayın arkasında kimin olduğu açıklanmadı" diye konuştu. İsfahan, İran'ın önemli nükleer ve askeri tesislerine ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan "Nükleer tesislerde hasar yok" açıklaması geldi. Saldırının arkasında İran topraklarındaki İsrail ajanlarının olabileceği öne sürüldü. İsrail basınındaki haberlerde ise saldırının İsrail uçağından atılan roketlerle yapıldığı iddia edildi.